Salamanca, por debajo de la media nacional en inversión en servicios sociales por habitante

Los servicios sociales han sido uno de los puntos más importantes a destacar el pasado 2025, y no es para menos ante una situación complicada para miles de españoles y, por supuesto, para los salmantinos.

Cabe destacar, lo primero de todo, que las nueve capitales de provincia de Castilla y León han realizado inversiones en servicios sociales por debajo de la media nacional, que se sitúa en la actualidad en los 156,14 euros, basándose los estudios únicamente en las poblaciones mayores de 20.000 habitantes, por lo que la provincia charra únicamente contabilizaría la propia capital.

La media de la propia comunidad castellanoleonesa se sitúa en los 122,46 euros por persona, siendo la quinta comunidad española en ese ámbito, por detrás del País Vasco, Andalucía, Aragón y la Rioja.

En cuanto a Salamanca, el tanto por ciento destinado a gasto social sobre el presupuesto es del 9,3 por ciento, siendo la segunda capital de provincia de Castilla y León que menos invierte, únicamente por delante de Burgos con un 9,3 por ciento.

Si se tiene en cuenta por habitante, en Salamanca se invierten un total de 122,89 euros por persona, siendo superada únicamente por Valladolid con 145,87 euros y por Soria con 128,93 euros.

Como dato positivo, entre las inversiones más pobres no se sitúa ninguna de las capitales de la región, donde el umbral estaría fijado en los 63,89 euros por habitante.