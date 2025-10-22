Salamanca desfila contra el cáncer

Salamanca ha vivido una noche inolvidable con la celebración de “Desfilamos contra el cáncer”, el desfile solidario organizado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) que ha conmovido al público y ha puesto rostro y voz a la fuerza de quienes conviven con la enfermedad.

El evento, que ha tenido lugar este miércoles, 22 de octubre, ha reunido a decenas de personas en un ambiente cargado de vitalidad, alegría y superación. Enmarcado dentro de la campaña nacional #NosLoTomamosAPecho, la AECC ha querido visibilizar la realidad de las personas que viven con cáncer, además de sumarse a la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama, recordando la importancia de la detección precoz y del acompañamiento emocional.

Los verdaderos protagonistas de la pasarela han sido mujeres y hombres que están viviendo con cáncer, quienes han desfilado con orgullo, energía y una sonrisa contagiosa. Cada paso sobre la pasarela ha representado una historia personal de coraje y esperanza.

Entre tejidos coloridos, música y gestos de complicidad, se ha respirado un ambiente cálido y humano. La moda ha servido como vehículo para transmitir vida, demostrando que la belleza también nace del alma. “Cada paso ha sido un mensaje de esperanza —ha destacado la organización—; una forma de decir que el cáncer no nos define, y que juntos somos más fuertes”.

Con esta iniciativa, la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca ha vuelto a recordar que la solidaridad, la prevención y el apoyo mutuo son las mejores herramientas para afrontar la enfermedad. “Desfilamos contra el cáncer” ha dejado huella en todos los asistentes, convirtiéndose en una cita donde la emoción ha sido la auténtica protagonista y donde la vida ha desfilado con paso firme y corazón abierto.