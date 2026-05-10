La provincia de Salamanca deslumbra como destino turístico en China por sus pueblos, sus alternativas de ocio, su paisaje natural o sus costumbres culturales y gastronómicas.

El Patronato Provincial de Turismo ha realizado este fin de semana dos importantes acciones de promoción en origen y en destino, un viaje de familiarización de influencers y prensa especializada procedente del mercado chino formado por cinco profesionales, una representante de la Oficina Española de Turismo de Cantón y una guía.

Se trata de una actividad enmarcada dentro del plan de promoción exterior 2026 de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, que está orientada a promocionar destinos turísticos como Salamanca, con un gran atractivo internacional, donde los creadores de contenido visitarán algunos de los pueblos que tienen la denominación de 'Pueblos bonitos' como Candelario, Mogarraz, San Martín del Castañar o La Alberca.

Además, el Patronato Provincial de Turismo de Salamanca promocionará la oferta turística de la ciudad y la provincia en la feria Expovacaciones, que se celebra del 8 al 10 de mayo en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo.

En esta feria que cuenta con más de 200 expositores, se mostrarán las propuestas más innovadoras de rutas y experiencias y la gran variedad de alternativas de ocio y tiempo libre en Salamanca: turismo de naturaleza, de aventura, rutas BTT, el Camino de Hierro, el toro y la dehesa, la oferta patrimonial, cultural y gastronómica.