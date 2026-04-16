Salamanca despedirá a M4ría el viernes en Encinas de Abajo

Susana Martín / ICAL . María Caamaño Múñez, 'La princesa futbolera', Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024

La provincia de Salamanca despedirá este viernes, 17 de abril, a María Caamaño Múñez en Encinas de Abajo, donde se realizará el oficio religioso en la propia iglesia parroquial del municipio.

También se podrán trasladar las condolencias a los familiares y despedir a M4ría en la capital del Tormes en el Tanatorio San Carlos de Salamanca, en la Sala 12 del mismo lugar.

Tras conocerse la noticia este jueves, 16 de abril, las muestras de cariño hacia ‘La princesa guerrera futbolera’ se han sucedido en las redes sociales, además de las muestras de cariño y apoyo a los familiares de la joven.