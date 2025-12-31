Salamanca despide el 2025 con un homenaje a Miguel de Unamuno

Salamanca pone punto y final al año 2025 con una ofrenda floral en honor a Miguel de Unamuno, que sirvió para rendir homenaje a su faceta como rector de la Universidad de Salamanca. Como cada 31 de diciembre, el acto tuvo lugar en la calle Bordadores. La vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la USAL, María Rosario Arévalo, fue la encargada de colocar las flores a los pies de la estatua del escritor.

El acto comenzó a las 13:00 horas y contó con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. El periodista Francisco Gómez Bueno y el actor Jesús Sanabria Cauce, por su parte, representaron 'Diálogo con el maestro', de Francisco Blanco Prieto, para dramatizar uno de los pasajes de la vida del bilbaíno.

Acto de Homenaje a Don Miguel de Unamuno | Mateo G.J.

La Banda Municipal de Música puso la nota musical e interpretó piezas del folclore salmantino como 'Apañando aceitunas' o 'Las esquilitas'; 'Salamanca la blanca', de J. Maestre; el himno de España y 'Cabalgata real', de Garrigos, para finalizar el evento.

Los presentes recibieron una tarjeta conmemorativa del homenaje que incluía la imagen de la escultura de Pablo Serrano, el retrato de Unamuno como rector que Vidal González Arenal hizo en 1924 y un extracto del discurso pronunciado por el bilbaíno en la inauguración del curso académico 1934-35 en la Universidad de Salamanca.