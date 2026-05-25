Salamanca despide la edición de 'Dinamiza Joven' con piragüismo, multiaventura y talleres culturales

El programa municipal Dinamiza Joven concluirá su actual edición el próximo mes de junio con una variada programación gratuita dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años.

La agenda de despedida arranca la próxima semana e incluye el taller de inglés 'Lingua Vibe', el lunes 1, un descenso en piragua por el río, martes 2, un taller de francés, el miércoles 3, la actividad de cocina ‘Chuchelandia’, el jueves 4, y una excursión de aventura a la Sierra de Francia y Las Batuecas el sábado 6 de junio. El calendario se cerrará el miércoles 10 con un torneo de juegos de mesa.

A excepción de las salidas a la naturaleza, todas las actividades se desarrollarán en el Espacio Joven, calle José Jáuregui, 16, en horario de 17:00 a 19:30 horas. Al ser propuestas gratuitas, las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción. Los interesados pueden apuntarse a partir de las 13:00 horas de este lunes, 25 de mayo, a través de su web oficial, o solicitar información vía WhatsApp en el teléfono 613 011 056.