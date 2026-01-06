Salamanca despierta envuelta en magia: los Reyes Magos llenan las casas de ilusión

Hoy Salamanca ha amanecido distinta. Más luminosa. Más alegre.

Reyes Magos en Salamanca, 2026

Durante la noche del lunes y la madrugada de este martes, mientras todos dormían, los Reyes Magos han recorrido calles y hogares desafiando al frío y dejando no solo regalos bajo el árbol, sino también ilusión, sueños y felicidad.

Desde bien temprano, los salones de las casas salmantinas se han inundado de emoción mientras los niños, protagonistas absolutos de este día, comprobaban si Sus Majestades de Oriente habían leído sus cartas.

Sofía abre sus regalos el día de Reyes. 2026

Salamanca cierra así una noche inolvidable, recordándonos que la verdadera magia de los Reyes no está en los regalos, sino en la ilusión compartida, en la emoción de los más pequeños y en esos instantes que hacen que, por unas horas, todo vuelva a ser posible.

Feliz día de Reyes de parte de todo el equipo de Salamanca24horas.