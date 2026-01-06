Salamanca despierta envuelta en magia: los Reyes Magos llenan las casas de ilusión
La visita de Sus Majestades de Oriente durante la noche del lunes y la madrugada de este martes ha llenado cada rincón de la capital salmantina de sonrisas y felicidad
Hoy Salamanca ha amanecido distinta. Más luminosa. Más alegre.
Durante la noche del lunes y la madrugada de este martes, mientras todos dormían, los Reyes Magos han recorrido calles y hogares desafiando al frío y dejando no solo regalos bajo el árbol, sino también ilusión, sueños y felicidad.
Desde bien temprano, los salones de las casas salmantinas se han inundado de emoción mientras los niños, protagonistas absolutos de este día, comprobaban si Sus Majestades de Oriente habían leído sus cartas.
Salamanca cierra así una noche inolvidable, recordándonos que la verdadera magia de los Reyes no está en los regalos, sino en la ilusión compartida, en la emoción de los más pequeños y en esos instantes que hacen que, por unas horas, todo vuelva a ser posible.
Feliz día de Reyes de parte de todo el equipo de Salamanca24horas.
