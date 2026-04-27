Salamanca dona cada vez menos sangre: pese a ser la tercera más solidaria de Castilla y León, la provincia pierde fuelle año tras año

La frase "donar sangre salva vidas" no es un eslogan marketiniano con tirón. Es una realidad condensada en cuatro palabras. En especial al atender a la última, "vidas", puesto que son hasta tres las vidas que pueden salvarse con una sola donación: la sangre extraída se separa en tres componentes distintos (glóbulos rojos, plasma y plaquetas) que, a su vez, pueden emplearse para tratar a tres pacientes diferentes.

Salamanca siempre ha parecido tener esto muy claro. Año tras año, la provincia charra se consolida como una de las más solidarias de Castilla y León; actualmente se encuentra en la tercera posición, tan solo por detrás de Valladolid y Burgos. Ahora bien, se puede mejorar. Se debe mejorar, ya que aunque los datos sean buenos, estos revelan que están bajando.

Según los datos recogidos por la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca, en 2015 se realizaron 15.305 donaciones, con entre 1.500 y 1.100 donaciones mensuales. No ha vuelto a registrarte una marca total tan alta. De hecho, ni siquiera se han superado las 14.000 donaciones desde entonces, pues la siguiente cifra más alta fue la de 2018, con 13.912 donaciones. Desde 2023, tampoco supera Salamanca las 12.500 y en 2025, fue tan solo de 11.218, un 2,6 por ciento menos que el año anterior.

Todavía quedan muchos meses de 2026 por delante para intentar pelear por aumentar la cifra de donaciones, para seguir salvando vidas. Pero empieza a hacer calor, se aproxima el verano, y estos son siempre factores de bajada en cuanto a donación de sangre se refiere.

Cada año, los datos revelan que la gente dona menos en los meses estivales y Salamanca no es la excepción. Junio es siempre su mes con menos donaciones (en hasta seis ocasiones de los últimos diez años, ni siquiera se llegó a las mil), pero julio, agosto y hasta mayo y septiembre también sufren un descenso notable respecto al resto del año. Las vacaciones, la fatiga por el calor... pueden ser muchos los motivos que expliquen estos datos. Pero ninguno esconde el hecho de que donar sangre sigue siendo importante también durante los meses más calurosos. Los hospitales continúan necesitando sangre, los pacientes continúan necesitando sangre.

La donación de sangre es un proceso sencillo para el donante, aunque algunos aspectos han cambiado en los últimos meses. Estos son todos los requisitos e información a tener en cuenta.

Cambios en los tiempos entre donaciones

A principio de 2026, la Unión Europea publicó su actualización del Reglamento sobre sustancias de origen humano (SoHO) y la nueva Guía EDQM 2025, documentos en los que unifican los criterios de donación de sangre en todos los países miembros y que conllevaron una pequeña modificación de dichos criterios.

Si antes los hombres podían donar cuatro veces al año y las mujeres tres, desde esta actualización de los criterios se contempla que los hombres puedan llegar a donar hasta seis veces año y hasta cuatro las mujeres. Eso sí, siempre respetándose un intervalo de dos meses (antes eran tres) entre extracciones.

Es un cambio significativo para las donantes, que pueden donar más veces al año, pero aún más para receptores de sangre y entornos sanitarios, al favorecerse la disponibilidad de componentes sanguíneos durante todo el año.

Cambios en los horarios de Salamanca

Aunque Salamanca cuenta con multitud de puntos de donación móviles cada semana, para garantizar la posibilidad de donar en toda la provincia, la capital charra también cuenta con un punto de donación fijo clave: el Hospital Virgen de la Vega.

Establecido en la segunda planta del complejo hospitario del número 58 del paseo de San Vicente, este punto de donación tenía acostumbrados a sus donantes a un horario que alternaba cada semana entre turnos de mañana o turnos de tarde, con la única excepción del miércoles con jornada completa. Ahora, el horario ha cambiado.

También desde este 2026, quienes quieran donar en el hospital pueden hacer de 8:00 a 15:00 horas lunes y martes, de 8:00 a 22:00 horas los miércoles y de 15:00 a 22:00 horas jueves y viernes.

En el caso de que querer donar a través de sus puntos de donación móviles, tanto en la capital como en otros municipios de la provincia, pueden consultarte en la página web del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCyL).

Requisitos y pasos para donar sangre

Recuerda que los requisitos para donar sangre son simples: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y no padecer o haber padecido ninguna enfermedad transmisible por la sangre (como Hepatitis B ó C, VIH, sífilis, etc.).

Asimismo, antes de proceder a la extracción, el donante debe responder a algunas preguntas de rigor para confirmar si está capacitado para donar sangre en ese momento y se comprueba tanto su tensión como su azúcar en sangre.

La extracción en sí llevará entre cinco y diez minutos y el donante tan solo tendrá que beber agua y consumir algún alimento para recuperarse. De hecho, el volumen de sangre extraído (450 cc) se recupera a las dos horas de la extracción, por lo que no existe riesgo de debilidad.

Un rato que puede salvar vidas.