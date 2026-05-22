Salamanca elegida para participar en el gran debate ciudadano de la Unión Europea

Salamanca ha sido una de las localidades seleccionadas por sorteo para participar en el próximo Panel Ciudadano Europeo sobre Resiliencia Democrática, una iniciativa de la Comisión Europea que busca dar voz directa a los ciudadanos en las decisiones sobre el futuro de la UE.

Entre el 22 de mayo y el 14 de junio, reclutadores visitarán domicilios de la ciudad para invitar a vecinos a inscribirse en el proceso. Los participantes de toda Europa serán elegidos mediante un sorteo a 150 ciudadanos que representarán la diversidad del continente y debatirán en Bruselas sobre cómo proteger la democracia europea frente a desafíos como la desinformación o la polarización.

Los seleccionados participarán en varias sesiones entre septiembre y noviembre de 2026, con viajes y alojamiento cubiertos por la organización.