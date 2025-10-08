Salamanca se enriquece con el legado de cuatro centenarias: “Hay que llevarse buena vida”

Un año más el Ayuntamiento de Salamanca ha homenajeado a cuatro grandes mujeres salmantinas que suman 400 años de vida juntas. Teresa, Celedonia y María han asistido este miércoles al salón de actos de la Casa Consistorial para recoger una placa conmemorativa por contribuir a enriquecer nuestra tierra y sobre todo a nuestra población. Isabel era otra de las mujeres que estaba convocada a esta cita, pero que lamentablemente tras su reciente fallecimiento ha recibido la placa a título póstumo, siendo recogida por su sobrina, la concejala socialista Elvira Sánchez.

Homenaje a cuatro mujeres centenarias de la ciudad | Andrea Mateos

Durante este acto de celebración, porque sumar años de vida y sobre todo cumplir los 100 es más que un motivo de fiesta, el alcalde Carlos García Carbayo ha subrayado la “admiración” y el “respeto”, preguntando “¿dónde hay que firmar?” para llegar con tan buena salud, elegancia y sabiduría a esta edad, en la que estas cuatro mujeres han dejado un importante legado a sus familias. Legado que este miércoles han compartido también con el resto de la ciudadanía salmantina.

Las tres homenajeadas, Teresa Hierro Pajón, Celedonia Velázquez Maíllo, María Serrano Serrano e Isabel María Sánchez Baño, a título póstumo, han sido madres de familia, sumando en conjunto un total de 10 hijos, 8 nietos y 12 bisnietos. Las tres naturales de tres pueblos de la provincia, Poveda de las Cintas, Montejo de Salvatierra y Boadilla, lucharon contra todas las adversidades que presentaba aquella época de los años 1925, en la que las mujeres no tenían un papel fácil, pero en la que demostraron no solo su valía, sino también su valentía, siendo mujeres revolucionarias de la época. A parte de ser amas de casa y cuidadoras de sus familias, trabajaron en la costura Teresa, en una mina Celedonia, en la cocina Isabel y como maestra, en las aulas, Isabel María.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, preside el homenaje a personas centenarias de la ciudad | Andrea Mateos

Entre los secretos de resistir 100 años de vida siendo feliz, las tres apuntan a la unión de la familia y el trabajo y, sobre todo, a que “hay que llevarse buena vida”, recordando también las penurias por las que tuvieron que pasar para hacerse con una buena economía, llegando incluso a tener que emigrar a Francia para poder comprar una vivienda en su tierra, como fue el caso de María. La concejala Elvira, también relata que su tia Isabel María fue una de las mujeres pioneras de la época en muchos aspectos, una mujer independiente, con carnet de conducir y vehículo propio, y muy viajera visitando los Fiordos Noruegos, Estambul o Canadá.

Ahora ellas cuatro son un “referente” para sus familias, por supuesto, pero también para aquellos que hemos tenido el placer de conocerlas y compartir con ellas unos minutos de esa vitalidad que desprenden.