Salamanca entona el 'Vamos, Rafa' ante la llegada del inminente doctor 'honoris causa'

Rafa Nadal ha aterrizado durante la tarde de este jueves en Matacán por su inminente investidura como doctor 'honoris causa' de la Universidad de Salamanca. Decenas de seguidores han ido a recibirlo al aeropuerto para conocer, sacarse una fotografía o pedir un autógrafo al manacorí.

El extenista ha continuado recibiendo el calor de los salmantinos a su llegada a su hotel, ubicado en la calle de San Pablo, donde se hospeda junto a su familia y entorno más cercano. Allí ha recibido a varios aficionados que han esperado durante horas a las puertas del establecimiento.

Rafa Nadal en el vestíbulo de su hotel en Salamanca

Rafa Nadal recibirá el máximo reconocimiento de la USAL este viernes a las 12:00 horas en una ceremonia que se podrá seguir por el canal de Youtube de la institución académica. El extenista accederá al Paraninfo desde el Patio de Escuelas Mayores, donde los salmantinos que no hayan tenido aún la oportunidad podrán verlo.