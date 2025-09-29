Salamanca, epicentro nacional del lupus con más de 200 inscritos en su congreso

La ciudad de Salamanca se convertirá en el punto de encuentro para el abordaje del lupus con la celebración del XXIII Congreso Nacional de Lupus los días 3 y 4 de octubre. Organizado por la Fundación Salmantina de Lupus (ASALU), el evento acogerá a más de 200 inscritos y cerca de veinte ponentes de toda España en el Salón del Colegio Mayor Arzobispo Fonseca.

Enfoque integral y multidisciplinar, clave en el tratamiento

Las jornadas están diseñadas para orientar a pacientes y familias sobre las complicaciones y enfermedades derivadas del lupus. El presidente del Comité Científico, el doctor Antonio Chamorro, destacó la necesidad de una colaboración multidisciplinar y transversal que integre especialidades como la reumatología, dermatología y psicología.

"Este enfoque integral es esencial para mejorar al máximo la calidad de vida de los pacientes y prevenir complicaciones", afirmó Chamorro. Una visión que comparte la presidenta de ASALU, Janeise Meneses Julio, quien describió cómo los pacientes viven con una pesada carga: "es como si llevasen un saco de dos kilos de arena en cada pie". El nefrólogo Alberto Martín complementó esta idea al definir el lupus como "una carrera de fondo, una enfermedad con nombre y apellidos".

Meneses Julio se refirió a la enfermedad como un "pack" debido a la afectación de distintos órganos, remarcando el papel de los profesionales sanitarios (médicos, enfermeros y psicólogos) como pilares fundamentales de apoyo.

Avances que cambian el pronóstico

El lupus es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente a mujeres, aunque en hombres suele presentarse con un pronóstico más severo. Los especialistas subrayaron que el diagnóstico precoz ha marcado un antes y un después.

Hace apenas unos años, la mortalidad asociada al lupus alcanzaba el 40%; actualmente, se sitúa por debajo del 5%. Este avance permite frenar la actividad de la enfermedad. Además de los tratamientos, los expertos hacen hincapié en la importancia de hábitos de vida saludables para controlar la progresión y reducir complicaciones, recomendando la práctica diaria de ejercicio, seguir una dieta mediterránea y evitar el alcohol y el tabaco.

ASALU, fundada en 2001 por Marcelina González junto a dos compañeras, nació con el objetivo de dar voz a la enfermedad y brindar un espacio de apoyo a enfermos y familiares en Castilla y León. La asociación ofrece un lugar para compartir vivencias, sentirse comprendidos y "desconectar" de la enfermedad a través de talleres y actividades.