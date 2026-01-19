Salamanca podría ser el escenario de un exitoso 'reality' de aventuras taiwanés con 100 millones de seguidores

La capital de Salamanca podría convertirse en el centro de atención de la industria audiovisual asiática: la ha visitado una delegación de GrayScale Production, una destacada productora de Taiwán que está buscando localizaciones en la ciudad para su próximo gran proyecto. Los representantes de la firma, que han sido recibidos por la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, se encuentran recorriendo las calles y paisajes de la Comunidad Autónoma con el objetivo de convertir su patrimonio en el escenario de la segunda temporada de su popular programa de viajes y aventuras titulado What a trip.

Este espacio televisivo, realizado en coproducción con Mediacorp de Singapur, plantea una búsqueda del tesoro en la que celebridades asiáticas deben superar desafíos extremos en entornos naturales y urbanos de gran valor. Tras el rotundo éxito de su primera temporada grabada íntegramente en Nueva Zelanda, la productora ha mostrado un interés máximo por los escenarios que ofrece España y, en especial, Castilla y León. Sus representantes ya han visitado, Salamanca, Valladolid y Segovia; el resto de provincias, tendrán su turno los próximos días. La intención del equipo es la de iniciar el rodaje a finales del próximo mes de mayo.

La elección de la ciudad charra como uno de los núcleos iniciales de despliegue de la producción supondría una oportunidad histórica de promoción, ya que el programa cuenta con una audiencia de más de 100 millones de espectadores en países como Taiwán, Japón, Corea del Sur, Singapur y Nueva Zelanda.

Desde el Gobierno autonómico se ha subrayado la importancia de atraer este tipo de rodajes internacionales, no solo por el impacto económico directo que generan en la hostelería y los servicios locales, sino por su capacidad para posicionar la Comunidad como un destino turístico de referencia en el mercado asiático.

En el caso de Salamanca, la presencia estos días de los productores taiwaneses refuerza la imagen de la ciudad como un plató de cine abierto y versátil. La divulgación de los rincones más emblemáticos de la capital y sus pueblos a través de plataformas digitales y la televisión pública de Taiwán permitiría mostrar el patrimonio salmantino a una escala global, consolidando el territorio como un escenario preferente para la creación audiovisual internacional y la lucha por captar la atención de los nuevos flujos turísticos procedentes de Asia.