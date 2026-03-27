Salamanca es el escenario de la grabación del cortometraje 'Marisa' de Elvira Rivas

Salamanca es desde este viernes y hasta el próximo 30 de marzo escenario del cortometraje ‘Marisa’, dirigido por Elvira Rivas Moriñigo. El papel protagonista será interpretado por la salmantina Maribel Iglesias y la producción correrá a cargo de Lunática Producciones. La capital de Tormes enmarcará esta historia que, desde el drama y la comedia, pretende mostrar la invisibilidad de los cuidados en el sistema de pensiones y la desesperación convertida en estrategia.

‘Marisa’ es un cortometraje de ficción que cabalga entre el drama social y el humor negro. La obra presenta a una mujer de 60 años tras una vida de precariedad laboral y cargas familiares asfixiantes. A través de una voz en off mordaz y una estética que contrasta la rutina monótona con la ‘epicidad’ de su plan, la obra explora cómo el sistema empuja a los individuos a considerar el sacrificio personal como la única salida financiera para los suyos.

En lo formal, la obra apuesta por un tono irónico y seco, con un marcado contraste visual entre la luz abierta de la ciudad y la penumbra de un hogar en crisis, reforzando así la tensión entre lo cotidiano y lo trágico.

Con este cortometraje, Lunática Producciones continúa su línea de creación centrada en relatos contemporáneos con carga social, combinando lenguaje escénico y audiovisual.

La realizadora cuenta con un extenso currículum, tanto en el campo de la producción audiovisual con cortometrajes como La Contable (2023) y El Huésped (2022), como de la producción teatral, con obras como Vida Odorola, El Perro del Hortelano, Viaje en Nube, Mosca y Pulga, Ío, Raquel 2.0, Luna Creciente, El Músico, La Charra y La Chulapa y CelesTinder.

El cortometraje ha contado con el apoyo de Salamanca Film Commission que se ha encargado de tramitar los correspondientes permisos de rodaje.