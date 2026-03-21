Salamanca estrena 97 empresas en lo que va de 2026

La creación de nuevas empresas en Salamanca ha experimentado un impulso positivo durante los dos primeros meses del año. Según un estudio de Informa B&B recogido por la agencia Ical, la provincia ha sumado 97 empresas nuevas en lo que va de 2026.

Esta cifra se enmarca en un contexto de crecimiento autonómico, donde Castilla y León ha registrado la constitución de 643 empresas entre enero y febrero, es decir, un incremento del 24,6 por ciento respecto al ejercicio anterior. Asimismo, supone un dato ligeramente por encima de la media nacional, que se sitúa en un 23,1 por ciento.

A nivel de Castilla y León, Salamanca es la tercera con mayor creación de empresas, solo por detrás de Valladolid (con 167) y León (con 118). Por detrás de la provincia charra se encuentran Burgos (91), Segovia (49), Soria (31), Ávila (29) y Palencia (22).

Solo es mes de febrero ha sumado, en conjunto autonómico, con 352 nuevas empresa, un crecimiento del 37 por ciento.