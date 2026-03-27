Salamanca estrena el 'Bosque de la Inclusión' en la Prosperidad

Salamanca ha inaugurado este viernes el Bosque de la Inclusión, un espacio verde dedicado a las personas y asociaciones vinculadas a la discapacidad y la salud, en la calle Antonio Montesinos en la Prosperidad.

La iniciativa se enmarca en los proyectos municipales para convertir la ciudad en un entorno más sostenible, saludable y adaptado al cambio climático.

El alcalde de Salamanca ha destacado que este nuevo bosque se se une al Bosque de las Personas Mayores y forma parte de un programa más amplio de reverdecimiento urbano, que incluye la plantación de árboles, la creación de 700 huertos urbanos, la renovación de parques y jardines, y la construcción de sendas peatonales y ciclistas por toda la ciudad.

Este viernes, se han plantado 10 olmos incluidos en el programa nacional de conservación del olmo ibérico, dentro de un plan que esta temporada contempla la plantación de 91 ejemplares en seis zonas diferentes. Según ha explicado Carbayo desde 2019, Salamanca ha plantado más de 900 olmos, sumando 127.000 árboles y 55.000 arbustos en 2,9 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Tal y como ha manifestado el alcalde, si se incluyen los árboles del campus universitario y de las riberas del Duero, la ciudad cuenta prácticamente con un árbol por habitante.

El regidor también ha subrayado que Salamanca supera con creces las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que aconseja nueve metros cuadrados de zonas verdes por habitante, al ofrecer actualmente más de 20 metros cuadrados por persona.

El alcalde ha concluido recordando que estas acciones "fomentan la inclusión, la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida en la ciudad, al tiempo que contribuyen a la adaptación frente al cambio climático".