Salamanca estrena el camión bomba nodriza más grande de su historia para reforzar la seguridad

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este viernes la nueva adquisición del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y de Salvamentos (SPEIS): un camión nodriza autobomba que es el vehículo de mayor capacidad incorporado al servicio hasta la fecha.

Este nuevo camión cuenta con una capacidad inicial de 7.800 litros, que puede ampliarse hasta los 19.800 litros mediante el uso de una balsa adicional instalada en su parte superior. Según el regidor, esta incorporación resulta crucial para garantizar un suministro de agua suficiente en cualquier punto del término municipal, especialmente en intervenciones de gran envergadura en zonas industriales o fuera del casco urbano.

El camión, que se convierte en el sexto vehículo autobomba del SPEIS, destaca por su versatilidad operativa. Puede abastecer simultáneamente a, al menos, dos camiones autobomba de menor capacidad, actuar de forma autónoma como vehículo de extinción y alimentar las columnas de los camiones escala o del brazo articulado.

Con esta adquisición, el SPEIS amplía significativamente su capacidad total de extinción. La flota actual incluye ya dos camiones de 3.000 litros, dos de 2.500 litros y uno de 2.000 litros, además de otros vehículos de apoyo como dos camiones escala y un brazo articulado.

La inversión destinada a este nuevo camión nodriza asciende a 356.508 euros. La operación ha sido subvencionada en un 75 % dentro del proyecto de cooperación transfronteriza 0135_PROCTEPGER_HORIZONTE_27_I_3_E.

Esta inversión se suma a los 1,2 millones de euros invertidos a finales de 2023, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER-REACT UE), para renovar equipos de protección individual, mejorar la eficiencia energética del Parque de Bomberos y adquirir material de intervención y rescate.

El alcalde ha concluido que, gracias a estas inversiones continuas, el Parque de Bomberos de Salamanca se ha consolidado como referente nacional en formación y especialización. Tanto el SPEIS como la Policía Local se mantienen, según el último Estudio de Percepción Ciudadana, entre los servicios municipales mejor valorados por los salmantinos, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad ciudadana.