Salamanca estrena nuevas marquesinas en las que se prohíbe fumar y vapear

Cartel de no fumar y no vapear en el paseo de la Estación

El consistorio de la capital del Tormes lleva fomentando desde el primer mes del año de este 2025 no fumar en las marquesinas de la ciudad mientras se espera al autobús urbano, una iniciativa que ayudaría a los vecinos de la localidad a que hubiera espacios públicos sin humo, y de esta forma evitar ser fumadores pasivos.

El pasado 10 de enero, la propia concejala de Salud Pública comentaba que fumar seguía siendo “una adicción que hoy en día sigue muy presente en nuestros ciudadanos”, con lo que dejaban claro, también, que el gran objetivo era evitar que los jóvenes fumaran y así dañar la salud de los mismos.

En esta ocasión otra parada más ha estrenado el cartel de no fumar, tratándose la del paseo de la Estación, donde los vecinos que cojan el transporte público y esperen en las marquesinas podrán disfrutar de este espacio sin humo.