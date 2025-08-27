¿Cuánto sabes de Salamanca? El etnógrafo Juan Francisco Blanco se hace viral con su ‘rosco” sobre la provincia

Juan Francisco Blanco es conocido por su trabajo como antropólogo, investigador y divulgador de las tradiciones salmantinas. Es, posiblemente, una de las personas que más ritos, tradiciones, leyendas y mitos conozca sobre la salamanca, tanto la ciudad como la rural. Durante décadas fue director del Instituto de las Identidades de la Diputación y ahora se ha hecho viral gracias a un reto cultural que ha lanzado a través de sus redes sociales: el ‘rosco’ al estilo del programa televisivo, pero con preguntas sobre Salamanca.

El reto es saber cuántas de las preguntas somos capaces de contestar sobre nuestra provincia. El arranca su abecedario de preguntas particular asegurando que “¿Te creías más charro que nadie? ¿Se te han bajado un poco los humos? Nunca te acostarás sin saber una cosa más”. El reto, ya advertimos, no es tan fácil como parece.

Si lo haces y no sabes alguna respuesta, no sufras, el propio Juan Francisco ha dado las soluciones en sus redes sociales, eso sí, no hagas trampa.