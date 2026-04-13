Salamanca fomenta el cuidado de su biodiversidad a través de YouTube

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Fundación Tormes-EB, ha puesto en marcha el programa de educación ambiental ‘Aprendiendo a cuidar Salamanca’. Esta iniciativa, financiada por la Junta de Castilla y León, busca transformar la sensibilización tradicional en una herramienta activa de gestión para avanzar hacia la sostenibilidad urbana.

Una de las grandes novedades de este proyecto es el lanzamiento de una serie de ‘píldoras ambientales’ a través del canal oficial del Ayuntamiento en YouTube. A partir del 13 de abril y hasta finales de mayo, se publicarán dos vídeos semanales con un formato dinámico y visual, adaptado a los nuevos hábitos de consumo digital.

Aprendiedo a cuidar Salamanca | Ayto Salamanca

Los contenidos de estos vídeos están diseñados para que los ciudadanos aprendan a identificar y valorar la fauna y flora que les rodea. Los temas programados incluyen, durante el mes de abril, ‘Aliados alados’ (día 13), ‘Exploradores digitales’ (17), ‘Rastreadores del cielo’ (20), ‘Detectives de biodiversidad’ (24) y ‘El vuelo de las alas brillantes’ (27); en mayo, ‘Pequeñas alas, grandes retos’ (día 1), ‘Ciencia para todos’ (4), ‘Plumas y carrizos’ (8), ‘Vuelo sin motor’ (11), ‘Aves en tránsito’ (15), ‘Infraestructuras de fauna’ (18) y ‘Balcones verdes’ (22).

Más allá del ámbito digital, el programa se extenderá hasta el mes de septiembre con una agenda presencial que llegará a unas 4.500 personas. Por un lado, a través de 162 talleres formativos, enfocados en biodiversidad urbana, etnobotánica y ciencia ciudadana y dirigidos a 49 centros escolares, universitarios y asociaciones. Por otro, hasta 90 Itinerarios guiados, con recorridos por la ribera del Tormes, los parques de los Jesuitas o el Huerto de Calixto y Melibea, así como rutas por las zonas patrimoniales para descubrir la iconografía natural de las Catedrales y el Puente Romano.