Salamanca fomenta la formación ambiental de sus voluntarios con un nuevo taller en la ribera del Tormes el próximo 14 de marzo

El grupo de voluntariado gestionado a través del Ayuntamiento de Salamanca ha puesto el foco esta vez en el cuidado del medio ambiente. Con el objetivo de la preservación del entorno natural de la capital charra, surge la actividad que tendrá lugar el próximo 14 de marzo.

Será con un taller práctico en la ribera del río Tormes, desde las 10:00 hasta las 13:30 horas. Durante la jornada, se intercalarán explicaciones sencillas sobre la función ecológica de las distintas estructuras naturales que se pueden observar en el entorno fluvial, con el análisis de elementos como hojas de diversas especies, fragmentos de alas o caparazones de insectos, restos vegetales, cortezas, semillas y plumas.

La formación permitirá a los voluntarios adquirir conocimientos científicos sobre el funcionamiento cotidiano de la naturaleza, tales como el proceso de respiración de las plantas o la forma en que las alas de un insecto reflejan la luz. Asimismo, los ponentes detallarán aspectos técnicos sobre cómo las antenas de los animales son capaces de detectar feromonas o la compleja composición de la superficie de una semilla. Todo ello, con el objetivo de fomentar una conciencia más profunda sobre el valor del entorno natural.

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción de manera presencial en el CMI de la Plaza de Trujillo o a través de los canales digitales habilitados por el Ayuntamiento: en la página web oficial del voluntariado municipal en su sección dedicada a VoluntaS, en el teléfono 660 178 583 o en WhatsApp al 722 614 186.