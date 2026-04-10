Salamanca frente al espejo educativo: una profesión clave, en riesgo

Si por algo es conocida, laureada y admirada Salamanca a nivel internacional y nacional es, sin duda, por su papel como faro del saber a lo largo de la historia.

Sin embargo, corren tiempos convulsos incluso para la educación.

La presentación del primer informe mundial sobre el personal docente, impulsado por UNESCO, el Equipo Especial Internacional sobre Docentes para la Educación 2030 y la Fundación SM, ha tenido lugar en la Universidad de Salamanca, subrayando el papel estratégico de esta ciudad como foro de reflexión educativa.

Ahora bien, el informe advierte de una realidad preocupante: el mundo necesitará 44 millones de docentes adicionales de aquí a 2030 para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, cuyo objetivo es garantizar una educación inclusiva y de calidad.

El abandono de la profesión docente casi se ha duplicado en España y Europa durante los últimos años, impulsado, entre otros, por factores como la sobrecarga laboral, los bajos salarios y la falta de reconocimiento social.

En Salamanca, concretamente, estos desafíos adquieren una forma especialmente nítida. La provincia presenta una de las plantillas docentes más envejecidas del país: más del 46 % del profesorado supera los 50 años, muy por encima de la media nacional.

Al mismo tiempo, apenas un 4,8 % de los docentes tiene menos de 30 años, una cifra que se sitúa incluso por debajo del ya reducido de por sí promedio español. Este desequilibrio dibuja un sistema educativo sostenido por la experiencia, pero amenazado por la falta de relevo generacional.

El problema no es solo de entrada, sino también de permanencia. Tal y como se ha destacado, muchos docentes jóvenes abandonan la profesión en sus primeros años, lo que agrava aún más la dificultad para renovar el sistema. Esta “fuga silenciosa” de talento joven coincide con un contexto en el que España comienza a afrontar la jubilación masiva de generaciones nacidas durante el baby boom, intensificando la urgencia de atraer nuevos profesionales a las aulas.

A pesar de estas tensiones, Salamanca refleja también ciertos indicadores de estabilidad. En la provincia trabajan alrededor de 5.000 docentes en enseñanzas no universitarias, con una mayoría en centros públicos, siguiendo la tendencia de Castilla y León. Además, la tasa de interinidad se sitúa en torno al 22 %, ligeramente inferior a la media nacional, lo que sugiere una estructura laboral relativamente consolidada. A ello se suma una ratio de alumnos por docente inferior a la media española, un dato que, aunque positivo en términos pedagógicos, también está relacionado con la baja presión demográfica de la región.

No obstante, el sistema educativo salmantino no escapa a las carencias estructurales que afectan al conjunto del país. La falta de profesorado en áreas clave como Matemáticas, Formación Profesional, Latín o Filosofía es cada vez más evidente. Esta situación se ve agravada por la escasa proporción de graduados en disciplinas STEM en España y por la competencia de sectores como la tecnología o las finanzas, que ofrecen condiciones más atractivas a estos perfiles.

A todo ello se suma un desgaste creciente del profesorado. Estudios recientes indican que dos de cada cinco docentes viven su trabajo con distanciamiento emocional, mientras que uno de cada tres ha experimentado pérdida de motivación. El agotamiento, la ansiedad y la sensación de estar “quemado” forman parte de una realidad cada vez más extendida, alimentada por la complejidad creciente de las aulas y el aumento de tareas burocráticas.

Como señalan los expertos, el reto no es solo cuantitativo, sino también cualitativo: atraer talento, retenerlo y devolver a la docencia el prestigio y la motivación necesarios para afrontar los desafíos educativos del siglo XXI.