La afiliación extranjera se dispara en Salamanca con 1.234 trabajadores más

La afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social en Salamanca alcanzó en marzo de 2026 un total de 9.906 personas, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en el mercado laboral de la provincia. Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cifra supone un incremento interanual del 14,56%, con 1.234 afiliados más que hace un año.

En comparación con el mes anterior, Salamanca también registró una evolución positiva, con 98 nuevos afiliados extranjeros, lo que representa un aumento mensual del 1,02%.

El crecimiento provincial se sitúa por encima de la media nacional y autonómica en términos interanuales, reflejando el peso creciente de la población trabajadora extranjera en sectores clave de la economía salmantina.

En el conjunto de Castilla y León, el número de afiliados extranjeros ascendió hasta los 101.554 trabajadores durante marzo de 2026. La comunidad sumó 10.348 afiliados más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 11,76%. Respecto a febrero, el aumento fue de 1.536 trabajadores, un 1,59% más.

A nivel nacional, la afiliación de ciudadanos extranjeros alcanzó los 3.151.600 ocupados, con un crecimiento interanual del 7,04%, equivalente a 202.443 trabajadores más. En términos mensuales, España ganó 38.683 afiliados extranjeros, un 1,27% más que el mes anterior.