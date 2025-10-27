Salamanca gana fuerza en el tren Avant con más conexiones y descuentos para viajeros habituales

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, ha aprobado la octava modificación del convenio con Renfe Viajeros para bonificar los abonos Avant, con especial impacto en Salamanca. La anualidad de 2025 se incrementa en 1.950.000 euros, alcanzando un total de 6.492.186,43 euros, mientras que la inversión acumulada desde diciembre de 2022 supera los 21,7 millones de euros.

Salamanca destaca como uno de los ejes estratégicos del programa, con trayectos bonificados como Salamanca-Segovia y Medina del Campo-Salamanca, esenciales para estudiantes, profesionales y viajeros recurrentes. En 2024, los abonos subvencionados en toda la región superaron los 204.000, un incremento del 45 % respecto al año anterior, y en el primer semestre de 2025 se emitieron 76.907 abonos multiviaje, reforzando la conectividad de la ciudad con Valladolid, Madrid y otras capitales.

El programa se articula mediante una subvención directa a Renfe, que liquida mensualmente a la Consejería los descuentos aplicados, garantizando un transporte más accesible, sostenible y eficiente. Además, fomenta la fijación de población en Salamanca y municipios cercanos, facilitando la movilidad cotidiana y fortaleciendo la vertebración territorial.

Para asegurar que solo los residentes de Castilla y León accedan a estas bonificaciones, se ha desarrollado un sistema web que verifica en tiempo real el empadronamiento del viajero mediante los datos del INE, permitiendo usar los abonos tanto online como en taquillas, máquinas de autoventa o agencias autorizadas.