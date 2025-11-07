Salamanca garantiza la disponibilidad de sus angiógrafos con mantenimiento especializado

El mantenimiento integral de equipos médicos complejos y de alta tecnología se ha consolidado como una prioridad, asegurando su correcto funcionamiento y máxima disponibilidad. El objetivo del contrato firmado para este servicio es mantener los dispositivos en condiciones óptimas, prolongando su operatividad y garantizando su uso el mayor tiempo posible.

Entre los equipos beneficiados se encuentra el angiógrafo, una herramienta fundamental para el diagnóstico por imagen de los vasos sanguíneos mediante rayos X, que permite a los profesionales de la salud realizar estudios precisos y seguros para los pacientes.

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a un gasto de 2.196.150 euros para la contratación del servicio de mantenimiento