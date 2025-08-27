Salamanca, Georgia y Guatemala, unidas en el cuarto Festival Internacional de Folclore Ciudad de Salamanca

La capital charra se prepara para acoger la cuarta edición del Festival Internacional de Folclore Ciudad de Salamanca, un evento que llenará la ciudad de música y danza tradicional desde este miércoles hasta el sábado 30 de agosto. Organizado por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con la Asociación Cultural Surco, el festival reunirá a 14 grupos folclóricos de seis países y cinco comunidades autónomas españolas.

El festival cuenta con la participación de agrupaciones internacionales de Portugal, Macedonia, Georgia, Colombia, Guatemala y Croacia, así como representantes del folclore de Castilla y León, Asturias, Andalucía, Valencia y Canarias.

La jornada inaugural comenzará a las 20:30 horas con un animado pasacalles desde la plaza del Liceo, en el que participarán la agrupación valenciana Les Foleis de Carcaixent y representantes del folclore colombiano.

La inauguración oficial será a las 21:30 horas en el emblemático Patio Chico. El evento contará con la actuación del Grupo Sierra de Francia (Salamanca), seguido por la Compañía Nacional de Canto y Danza de Georgia 'Gurjaani', la Asociación Raxela (Guatemala) y el Grupo Peñaparda (Salamanca). La entrada será libre hasta completar el aforo.

Programación completa del festival en el siguiente enlace.