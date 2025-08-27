Salamanca, Georgia y Guatemala, unidas en el cuarto Festival Internacional de Folclore Ciudad de Salamanca

Festival Internacional de Folclore
Festival Internacional de Folclore | Imagen de archivo Salamanca24horas

La capital charra se prepara para acoger la cuarta edición del Festival Internacional de Folclore Ciudad de Salamanca, un evento que llenará la ciudad de música y danza tradicional desde este miércoles hasta el sábado 30 de agosto. Organizado por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con la Asociación Cultural Surco, el festival reunirá a 14 grupos folclóricos de seis países y cinco comunidades autónomas españolas.

El festival cuenta con la participación de agrupaciones internacionales de Portugal, Macedonia, Georgia, Colombia, Guatemala y Croacia, así como representantes del folclore de Castilla y León, Asturias, Andalucía, Valencia y Canarias.

La jornada inaugural comenzará a las 20:30 horas con un animado pasacalles desde la plaza del Liceo, en el que participarán la agrupación valenciana Les Foleis de Carcaixent y representantes del folclore colombiano.

La inauguración oficial será a las 21:30 horas en el emblemático Patio Chico. El evento contará con la actuación del Grupo Sierra de Francia (Salamanca), seguido por la Compañía Nacional de Canto y Danza de Georgia 'Gurjaani', la Asociación Raxela (Guatemala) y el Grupo Peñaparda (Salamanca). La entrada será libre hasta completar el aforo.

Programación completa del festival en el siguiente enlace.

