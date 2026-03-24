Salamanca homenajea al personal jubilado del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento: "Lo damos todo"

Isabel Alonso, Delfín Franco y Benito González han sido homenajeados este martes en el Parque de Bomberos por su contribución al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. "Durante muchos años han servido a los salmantinos", ha señalado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

El Ayuntamiento ha querido agradecer la labor de los profesionales recién jubilados y transmitirles "sus buenos deseos para esta nueva etapa que comienza". "No conozco a ningún funcionario municipal que se haya arrepentido de retirarse", ha bromeado el alcalde antes de entregar una placa conmemorativa a cada uno de los homenajeados.

La primera en recibirla ha sido Isabel Alonso. "He trabajado por y para la ciudad", ha reconocido. Delfín Franco ha dedicado unas palabras a sus compañeros y admitido que su trabajo les llena al cien por cien: "Lo damos todo". Mientras, Benito González ha agradecido la acogida que tuvo en su momento y el acompañamiento de "estos años".

Incorporación de un camión autobomba y de un robot

El alcalde de Salamanca ha aprovechado el homenaje para anunciar las novedades que se integrarán en el Parque de Bomberos, "muy bien dotado tanto técnicamente como en materia de recursos". Incorporará un nuevo vehículo para rescate y salvamento en el mes de noviembre gracias a un presupuesto de 493.000 euros.

También se dotará con un robot que intervendrá primeramente en algunas salidas que realicen los bomberos para no poner en riesgo la vida de los intervinientes. "Supone una mejora de las condiciones de trabajo", han señalado desde el parque.