Salamanca homenajea al salmantino Julio Vicente Ramos por su medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Judo de Veteranos

El judoca salmantino Julio Vicente Ramos, cinturón negro 4º DAN, se alzó el pasado noviembre con la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Judo de Veteranos en la categoría de -60 kilogramos y M9 de más de 70 años. Y ahora, Salamanca ha querido rendirle homenaje.

La concejala de Deportes, Almudena Parres, lo ha recibido en el Ayuntamiento en nombre de los salmantinos y le ha trasladado así el reconocimiento popular. Le ha asegurado que ha demostrado a todos que “el deporte no entiende de límites, la edad no es barrera para competir”.

También han asistido a tal recepción Vicente Zarza, presidente de la Federación de Judo de Castilla y León, Lorenzo Hernández, presidente de la delegación salmantina, y compañeros del Club Zarza, al que el judoca ha estado ligado desde la década de los 70.

Durante 2025, Julio Vicente Ramos ha sumado más hitos a su palmarés. Como proclamarse campeón de Europa en Riga (Letonia) en la categoría -60 kilogramos, una victoria.

A lo largo de su carrera, también ha alcanzado el oro en el Campeonato del Mundo en Miami y Marrakech en 2016 y 2019; un quinto puesto en el Europeo en Croacia en 2016; en 2017, tercero en el Campeonato de Europa en Zagreb y quinto en el Mundial en Cerdeña; y medalla de bronce en el Campeonato del Mundo en Abu Dabi y en Las Vegas, en 2023 y 2024, respectivamente.

Ahora, su objetivo está en participar en las Olimpiadas de Veteranos de Japón, cuya fecha aún se desconoce después de ser aplazada durante la pandemia de coronavirus.