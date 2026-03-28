Salamanca se ilumina para celebrar el V Centenario de su histórica Escuela

El próximo jueves 9 de abril, a las 21:30 horas, la Plaza Concilio de Trento será el escenario inaugural de un videomapping organizado por el Ayuntamiento de Salamanca. Este evento busca conmemorar el V Centenario de la Escuela de Salamanca, rindiendo homenaje al legado intelectual y humanista que la ciudad proyectó al mundo hace cinco siglos.

La velada comenzará con el protagonismo de la Banda Municipal de Música de Salamanca, que ha diseñado un repertorio épico para conectar el pensamiento del siglo XVI con el encuentro entre dos mundos. La actuación arrancará con la majestuosidad de ‘1492: La Conquista del Paraíso’ de Vangelis, seguida por ‘Columbus’ de Hugo Chinesta. El viaje musical continuará por la geografía americana con la suite ‘La Cordillera de los Andes’ de Malando, para finalizar con la fuerza contemporánea de ‘El Ilustre Marino’ de Óscar Navarro.

Tras el concierto de la Banda Municipal, la fachada de la iglesia del convento de San Esteban cobrará vida con la primera proyección del videomapping. Durante diez minutos, el propio Francisco de Vitoria guiará a los espectadores en un relato visual sobre cómo Salamanca se convirtió en un "faro moral" para la humanidad. La pieza destaca hitos fundamentales gestados en la ciudad, como las bases del derecho de gentes y el nacimiento de los derechos humanos, planteando por primera vez en la historia la discusión sobre la dignidad universal.

Este espectáculo, que fusiona magia, palabra y música, podrá disfrutarse diariamente hasta el 9 de mayo. El Consistorio ha establecido un calendario de pases para facilitar la asistencia de salmantinos y turistas: de domingo a jueves habrá un pase único a las 22:00 horas, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivos, 22, 23 y 30 de abril, se ofrecerán dos sesiones, a las 22:00 y a las 22:30 horas.