Salamanca impulsa la artesanía con 18 cursos gratuitos de innovación y digitalización

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del concejal de Promoción Económica, Comercio y Mercados, Pedro Martínez, y la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL), ha renovado el convenio de colaboración para continuar con el plan de modernización dirigido a artesanos y profesionales de oficios creativos.

El objetivo es impulsar nuevas propuestas empresariales, aumentar la competitividad y ampliar la capacidad de comercialización de los artesanos en nuevos mercados. Para ello, se desarrollará un plan formativo que combina innovación, tecnología y tradición, orientado a la adquisición de habilidades digitales en diseño, nuevos materiales y técnicas artesanas.

“Este plan de talleres y actividades contribuye al emprendimiento, dinamiza el comercio local y garantiza el relevo generacional, a la vez que preserva nuestras tradiciones”, ha señalado Martínez.

Detalles del programa

Entre abril y octubre se impartirán 18 cursos gratuitos con un total de 183 horas de formación destinados a 247 participantes.

Entre los talleres que se incluyen están 'Del taller al negocio', centrado en el diseño estratégico e innovación digital para profesionalizar la actividad artesana, 'Diseño textil digital', que enseña a coser y bordar con tecnología para el reaprovechamiento textil, 'Ecommerce para artesanos', orientado a estrategia digital, inteligencia artificial e innovación en la venta online y presencial, 'Diseño y creación de objetos rituales', que combina el modelado artesanal con el diseño digital 3D de máscaras, 'Diseño sostenible y fabricación digital', que utiliza plástico reciclado en procesos creativos, e Innovación tecnológica en estampación y cerámica, para reinterpretar técnicas tradicionales como la estampación litográfica y la cerámica de tercer fuego.

Las actividades se realizarán en el Centro TORMES+ (avenida de Lasalle, 131) y requieren inscripción previa a través de la web https://www.aytosalamanca.es/w/artesanostormes-1. Las inscripciones se abrirán un mes antes del inicio de cada taller.

Para más información, los interesados pueden acudir al centro TORMES+ o escribir al correo tormesplus@aytosalamanca.es.