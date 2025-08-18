Salamanca impulsa su comercio local con la II Ruta del Comercio del 25 de agosto al 6 de septiembre

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Junta de Castilla y León, celebrará del 25 de agosto al 6 de septiembre la II Ruta del Comercio, una iniciativa que busca potenciar y consolidar el comercio local de proximidad a través de recompensas para los compradores.

Durante estas fechas, por cada compra igual o superior a 20 euros realizada en los establecimientos adheridos al programa municipal SALdeCompras, los clientes recibirán un punto, que se reflejará en una tarjeta-pasaporte mediante el sello o firma del comercio. Esta tarjeta podrá recogerse en cualquiera de los negocios participantes.

Cada cliente podrá acumular hasta seis puntos, que luego podrán ser canjeados por regalos relacionados con la 'vuelta al cole' o entradas para conciertos. Las recompensas disponibles incluyen:

2 puntos: Pack escolar con bolígrafos, lápices y cuaderno.

3 puntos: Altavoz bluetooth y memoria USB.

4 puntos: Mochila y agenda.

6 puntos: Entrada doble para distintos conciertos.

Para canjear los puntos, los usuarios deberán acudir a la Oficina de Comercio del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor, nº 32 (segunda planta), entre las 9:00 y las 14:00 horas, hasta el 30 de septiembre. Solo se admitirá un pasaporte por persona y cada compra deberá haberse hecho en establecimientos distintos (no se podrá repetir comercio en la misma tarjeta).

Además, como beneficio adicional, todas las compras seguirán acumulando el 6% en Euros Municipios, una gratificación económica que podrá utilizarse en librerías, gimnasios o servicios municipales como piscinas y aparcamientos públicos.

Para cualquier duda o información adicional, tanto usuarios como comerciantes pueden contactar al teléfono 614 370 363 (vía mensaje) o escribir al correo electrónico saldecompras@aytosalamanca.es.