Salamanca impulsa el empleo de la mano del proyecto "Laboris Helmántica"

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una nueva convocatoria del proyecto Laboris Helmántica, una iniciativa estratégica para fomentar la inserción laboral en la ciudad.

El programa, explican fuentes municipales, cuenta a sus espaldas con una dotación económica de 1.538.965,57 euros, de los cuales el 60% proviene de los Fondos Sociales Europeos Plus (programa Éfeso) y el 40% restante es aportado directamente por el Consistorio salmantino.

Esta inversión tiene como objetivo financiar itinerarios personalizados que combinan formación teórica y apoyo práctico para los ciudadanos con más dificultades para acceder al mundo laboral.

En esta segunda entrega del curso, las mismas fuentes reseñan la "Dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil", una nueva actividad que se estructura en ocho módulos y que tiene como premisa profesionalizar en un sector laboral con alta demanda social. Además, cada participante tendrá un tutor de empleabilidad a su cargo que realizará un seguimiento individualizado.

Asimismo, el Consistorio concederá un máximo de 15 becas por cada acción formativa. Estas ayudas están valoradas en 13,45 euros por día de asistencia y están destinadas a compensar gastos de transporte, formación y conciliación familiar.

Entre los requisitos que se precisan se encuentran que los ingresos del alumno no deben superar el 75% del IPREM vigente, debe estar empadronado en Salamanca capital, encontrarse en situación de desempleo y poseer la nacionalidad española o los permisos de residencia y trabajo pertinentes.

El proyecto prioriza a colectivos específicos como desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad superior al 33% o ciudadanos en situación de vulnerabilidad social acreditada. Se dará, asimismo, preferencia a aquellos salmantinos que emitan sus solicitudes dese la zona Trastormesina (Pizarrales, Tejares...).

Las personas interesadas deberán presentar durante los próximos veinte días naturales (desde el 6 hasta el 25 de febrero) una instancia en el Registro General Municipal del Ayuntamiento de Salamanca, o en las vías previstas en el art. 16 de la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuyo modelo aparece en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.