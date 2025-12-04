Salamanca impulsa la formación en robótica colaborativa con nuevos cursos gratuitos

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una nueva edición de los cursos de robótica colaborativa (Cobots), destinados a estudiantes, profesionales y emprendedores interesados en las nuevas tecnologías. La formación se lleva a cabo en el Espacio de Innovación Tecnológica (EITT) y en el Centro Tormes+, instalaciones que cuentan con equipos avanzados de robótica, automatización y fabricación flexible.

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, visitó este jueves a los participantes y destacó la importancia de estas iniciativas para fomentar la empleabilidad y el talento local. “Este tipo de cursos no solo proporciona conocimientos técnicos, sino que también acerca a los asistentes a nuevas oportunidades laborales derivadas de la automatización y la transformación digital del sector industrial”, señaló.

Durante la formación, los asistentes aprenden a desarrollar prototipos y a trabajar con robots colaborativos, sensores, actuadores, pinzas robotizadas y autómatas programables industriales (APIs), reproduciendo escenarios reales de la Industria 4.0 y 5.0.

Esta propuesta forma parte de la iniciativa ‘Salamanca Tech’, que busca posicionar a la ciudad como un referente en innovación, digitalización y transferencia tecnológica. Además de robótica colaborativa, la oferta formativa incluye cursos en gemelo digital, realidad mixta, impresión 3D, Internet de las Cosas (IoT) e inteligencia artificial, dirigidos tanto a jóvenes como a profesionales con vocación tecnológica.