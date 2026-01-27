Salamanca impulsa la igualdad con 15 actividades gratuitas hasta finales de marzo

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado la programación trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad, que se desarrollará hasta el 30 de marzo con un total de 15 actividades gratuitas orientadas a la sensibilización, la formación y la prevención de la violencia de género.

La programación incluye talleres, conferencias, actividades culturales, visitas guiadas y una exposición, principalmente en la Casa de la Mujer Clara Campoamor, además de otros espacios de la ciudad. Todas las actividades cuentan con servicio gratuito de cuidado de menores, disponible bajo solicitud previa, para facilitar la conciliación.

Uno de los principales objetivos de la Escuela es concienciar a la ciudadanía sobre la desigualdad y sus consecuencias, en línea con el IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género de Salamanca, recientemente aprobado.

Entre las principales novedades se encuentra la creación del Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana, impulsada por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) junto a la Universidad de Salamanca. Su finalidad es acercar la ciencia a las mujeres, visibilizar referentes femeninos y fomentar el diálogo científico. La primera sesión será el 13 de febrero, con un programa mensual abierto a toda la población.

Talleres y nuevas propuestas

Regresan los talleres de autodefensa para mujeres, impartidos por la Policía Local, así como la asesoría sobre el uso del smartphone, el yoga familiar y nuevas iniciativas como el taller de empoderamiento femenino para emprendedoras.

También se celebrará un nuevo Ciclo Salud y Mujer, con sesiones dedicadas a la salud mental y la endometriosis, y talleres culturales como tango argentino, teatro aplicado a la vida cotidiana y el club de lectura ‘Caperucita en Salamanca’.

La programación se completa con presentaciones literarias, teatro, poesía, las visitas guiadas ‘Salamanca con voz de mujer’, centradas en el papel de las mujeres en la historia de la ciudad, y la exposición ‘Ancestras / Maestras’, que podrá visitarse en la Fonda Veracruz durante el mes de marzo y rinde homenaje a mujeres artistas invisibilizadas del siglo XX.