Salamanca impulsa la igualdad: una nueva Escuela Municipal de mujer y ciencia y ampliación de talleres de autodefensa

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado hoy la nueva programación de actividades de la Escuela Municipal de Igualdad en la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor', destacando los importantes avances que se están produciendo en la ciudad en la promoción de las mujeres en el ámbito de la ciencia y para lograr una igualdad efectiva en los entornos empresariales e institucionales.

Ante representantes institucionales y del tejido social, el regidor enfatizó que la lucha por la igualdad y los derechos de todas las mujeres es una prioridad para el Ayuntamiento, que tiene previsto aprobar antes de final de año el cuarto Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género de la Ciudad.

Apertura del nuevo curso de la Escuela Municipal de Igualdad

Carbayo anunció dos importantes novedades con vistas al año 2026. Por un lado, la extensión a los barrios de los talleres de autodefensa para mujeres impartidos por la Policía Local, atendiendo así a la petición de diversas asociaciones. Por otro lado, y en colaboración con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Castilla y León, se creará la Escuela Municipal de Mujer y Ciencia.

Este nuevo espacio, que se pondrá en marcha a comienzos de 2026, buscará poner en valor el protagonismo de las mujeres en los avances científicos, siguiendo la línea del nombramiento de la investigadora Sara Cuadrado-Castaño como pregonera de las Ferias y Fiestas 2025 o la incorporación de Carmen Escudero Martínez al Instituto de Recursos Naturales.

La programación del primer trimestre de la Escuela Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Salamanca se incrementa hasta final de año con una docena de actividades gratuitas, haciendo hincapié en la sensibilización y prevención de la violencia de género.

Entre ellas, destacan el regreso de los talleres de autodefensa, así como novedades como el taller 'Vínculos en movimiento: yoga familiar', el de 'Volver a ti. Bienestar integral' para mujeres, o la creación del club de lectura ‘Caperucita en Salamanca’. Con el objetivo de facilitar la conciliación, todas las actividades de la Escuela cuentan con un servicio gratuito de cuidado de menores, disponible bajo petición previa.

Además de la formación, la agenda incorpora la cultura y la reflexión con actividades como el encuentro literario y poético ‘Mujer cantando a mujeres’, la ampliación de las visitas guiadas ‘Salamanca con voz de mujer’ y la conferencia 'Repensando lo masculino', que tendrá lugar el 19 de noviembre con motivo del Día Internacional del Hombre.

La programación se completa con dos exposiciones: 'Proyectos de cooperación al desarrollo' en la Casa de la Mujer durante octubre, y 'Clara Campoamor. La mujer más allá del voto', que se podrá visitar en la Torre de los Anaya desde el 1 de noviembre hasta el 7 de enero.