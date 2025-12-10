Salamanca impulsa la lectura en familia durante las vacaciones con ‘La casa de los cuentos’

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha un año más el proyecto de conciliación familiar y fomento de la lectura, ‘La casa de los cuentos’, dirigido a las vacaciones escolares. Se trata de un espacio de lectura pensado para la primera infancia, de 0 a 6 años, que combina sesiones de cuentos, talleres en familia y actividades de animación lectora.

Este proyecto tiene como objetivos principales fomentar la lectura desde los primeros meses de vida, ayudar a comprender el libro como un medio de comunicación entre niños y adultos, y ofrecer una metodología innovadora que integra tanto la expresión oral como recursos digitales.

Las sesiones se celebrarán en la Sala de Ensayos del Teatro Liceo los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, de 17:30 a 19:00 horas. El aforo máximo es de 30 familias por sesión, compuestas por un adulto acompañado de uno o dos niños.

La participación requiere inscripción previa a través de la página web www.ciudaddesaberes.es. Las inscripciones se abrirán el jueves 11 de diciembre a las 8:00 horas.