Salamanca impulsa el ocio juvenil en enero con el programa ‘Dinamiza Joven’

El Ayuntamiento de Salamanca refuerza su compromiso con la juventud local a través de una nueva edición del programa Dinamiza Joven. Durante el mes de enero, los jóvenes de entre 14 y 30 años podrán disfrutar de una variada agenda que combina formación, cultura, idiomas y ocio saludable. La programación se divide en tres ejes principales: las dinámicas de grupo, el aprendizaje de lenguas y el uso recreativo de las instalaciones municipales.

Talleres creativos y excursiones culturales

Dentro de las denominadas ‘Sesiones Dinamiza’, el calendario arranca con fuerza. El jueves 8 de enero se impartirá un taller de piedras relajantes, seguido de una visita cultural a la Casa Lis el sábado 10. La oferta continúa con un taller de lámparas de mosaico turco (día 15), una sesión de bailoterapia (día 16) y una jornada de diversión en el Puppy Park el sábado 17.

La segunda quincena del mes mantendrá el ritmo con un taller de velas aromáticas el día 22 y una ambiciosa excursión al Museo de los Cuentos y la Ciencia en Paredes de Nava el sábado 24. El cine también será protagonista el lunes 26 con el disfrute de un estreno, cerrando el mes el jueves 29 con un taller de cocina enfocado en la elaboración de "bowls" saludables.

Idiomas y sala de juegos

Por otro lado, el ciclo ‘Lingua Vibe’ ofrecerá una inmersión cultural y lingüística todos los miércoles del mes. El inglés será el protagonista los días 7 y 28, mientras que el francés y el japonés tendrán su espacio los días 14 y 21, respectivamente.

Además, la sala de juegos del centro estará abierta todos los miércoles de 17:00 a 20:00 horas, equipada con ping-pong, dardos y videojuegos. Como aliciente especial, se han organizado torneos de juegos de mesa para las tardes del 14 y el 21 de enero.

Inscripciones y contacto

Todas las actividades son gratuitas, aunque cuentan con plazas limitadas que se asignarán por estricto orden de inscripción. Los interesados podrán apuntarse a partir de este lunes, 22 de diciembre, a las 13:00 horas a través de la web oficial del programa.