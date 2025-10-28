Salamanca impulsa su posicionamiento MICE en Cartagena

El Salamanca Convention Bureau está llevando a cabo una importante acción de promoción en Cartagena, participando del 27 al 29 de octubre en una Jornada organizada por el Spain Convention Bureau. Esta cita estratégica está diseñada para establecer contacto directo con el mercado corporativo nacional y consolidar la imagen de Salamanca como un destino de referencia para el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE).

A lo largo de los tres días, la agenda del Convention Bureau se centra en mantener una serie de reuniones de trabajo con empresas que cuentan con departamentos especializados en la organización de eventos. El propósito es doble: por un lado, presentar la extensa oferta congresual y la riqueza cultural de la ciudad; por otro, exponer las exclusivas experiencias para viajes de incentivos ligadas intrínsecamente a la cultura y las tradiciones salmantinas, garantizando un valor diferencial para cualquier tipo de evento. Los encuentros están enfocados a sectores de alto impacto, incluyendo el farmacéutico, la banca y el sector automovilístico, entre otros.

Esta jornada representa una ocasión inmejorable para la promoción intensiva de Salamanca como destino de eventos. Además de la presentación de la oferta, se está realizando una labor fundamental de networking de alta calidad, clave para establecer relaciones duraderas con los decisores del mercado. Mediante este tipo de iniciativas, el Salamanca Convention Bureau reafirma su estrategia de consolidación de la ciudad como un destino MICE preferente, abriendo nuevas oportunidades de negocio y fortaleciendo sus vínculos con mercados estratégicos a nivel nacional.