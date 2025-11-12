Salamanca impulsa la renaturalización urbana con una inversión de 167.000 euros

El Ayuntamiento de Salamanca, bajo el liderazgo del alcalde Carlos García Carbayo, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de renaturalización que afecta a céntricas plazas de la ciudad, como parte de su Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad y su estrategia Savia Red Verde. El objetivo es transformar la ciudad en un entorno más saludable, adaptado al cambio climático y con una mayor calidad de vida para sus habitantes, introduciendo la naturaleza en espacios tradicionalmente muy pavimentados.

Las obras, que ya han comenzado en la Plaza de San Cristóbal y se extenderán a las plazas de Bretón, San Román y Santa Clara, cuentan con una inversión total de 167.671,20 euros. Este proyecto se enmarca en el Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística y está cofinanciado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation.

Durante su visita a las obras, el alcalde Carbayo destacó que esta iniciativa no solo aporta beneficios directos para la salud de los ciudadanos, sino que también contribuye a modernizar los barrios y mejorar su estética, generando espacios más atractivos y turísticos. La ciudad se alinea así con los nuevos flujos de visitantes que valoran el medio ambiente y la calidad de vida, ya que la introducción de la naturaleza en el entorno urbano contribuye a ello.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, visita las obras de renaturalización de plazas del casco histórico de la ciudad

El compromiso de Salamanca con su infraestructura verde es a largo plazo. Hasta final de año, se prevé la plantación de 32.663 nuevos árboles en zonas urbanas y forestales. Con esta acción, las zonas verdes municipales sumarán más de 127.000 árboles, duplicando los metros cuadrados de zonas verdes recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este esfuerzo ha sido reconocido internacionalmente, lo que le ha valido a Salamanca el galardón ‘Tree Cities of the World 2024’, otorgado por la FAO y la Arborday Foundation, un reconocimiento que se suma al Premio Árbol 2022 del Foro de las Ciudades de Madrid.

Las plazas seleccionadas presentan actualmente un "exceso de pavimentación" y sufren el efecto de "isla de calor". El proyecto busca interconectarlas mediante un corredor verde para mitigar estos problemas.

En la Plaza de San Cristóbal, por ejemplo, se creará un bosque urbano y se naturalizarán las praderas de césped con especies arbustivas de bajo consumo hídrico para fomentar la biodiversidad y el ahorro de agua. En la Plaza de Bretón se embellecerá el frontal de la escultura de Tomás Bretón con ajardinamiento ornamental y especies trepadoras en los muros.

En la Plaza de Las Claras, se crearán grandes alcorques y se mejorará la fuente ornamental con una nueva cascada. En el conjunto de las plazas y calles aledañas, el Ayuntamiento plantará un total de 87 árboles y 1.024 arbustos, e instalará 19 bancos de madera y 4 fuentes bebedero.