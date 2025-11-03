Salamanca impulsa la solidaridad con formación en marketing social para entidades de voluntariado

El Ayuntamiento de Salamanca continúa desarrollando actividades de formación con el fin de optimizar la canalización de la creciente solidaridad de la población salmantina en distintos ámbitos de voluntariado. Esta iniciativa responde a la necesidad de dotar a las organizaciones del tercer sector de herramientas que permitan fortalecer su gestión y comunicación.

El Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ acogerá el próximo 11 de noviembre, en horario de 16:30 a 20:30 horas, un curso formativo de carácter gratuito centrado en la estrategia de marketing social. El objetivo principal de esta formación es ayudar a las entidades de voluntariado a fortalecer su posicionamiento, identidad y comunicación, siempre desde la base de sus valores esenciales.

El curso será impartido por María Elena Rodríguez Benito, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA). Está destinado específicamente al personal técnico de entidades de voluntariado en Salamanca, permitiéndose hasta dos inscripciones por entidad. La formación abordará temáticas clave como la aportación del marketing al tercer sector sin comprometer su esencia, la identificación y el trabajo con públicos internos, externos y de apoyo, las claves para construir una marca con propósito y confianza, los fundamentos del marketing relacional aplicado al voluntariado, y el análisis de casos prácticos adaptados al contexto local.

La relevancia de esta formación se subraya con los datos del último estudio ‘El impacto del voluntariado en Salamanca’, realizado por alumnos del Grado de Sociología de la Universidad de Salamanca en colaboración con la Agencia Municipal del Voluntariado del Ayuntamiento. Dicho estudio, basado en una muestra de 102 entidades, ha confirmado la notable intensificación de la solidaridad en la ciudad.

Según el informe, el número total de personas que realizaron labores de voluntariado en alguna ocasión a lo largo del año 2024 ascendió a 22.050. Esta cifra representa un incremento del 10% (2.137 personas más) respecto a los datos recogidos en el estudio anterior, fechado en 2021. Además, se constata que el número de personas voluntarias que participan de forma habitual aumentó un 6,7% (321 personas más), alcanzando un total de 5.064. Estos datos confirman la tendencia creciente de la solidaridad, ya que el estudio de 2021 también había reflejado un incremento cercano al 50% en el número de personas que realizaban voluntariado de forma activa.

Las personas interesadas en participar en este curso pueden formalizar su inscripción a través de varias vías. Es posible inscribirse de forma presencial en el Centro Municipal Integrado de la Plaza de Trujillo, o de forma digital a través de la página web www.voluntariadosalamanca.com.