Salamanca impulsa la solidaridad con el inicio de la campaña ‘Latidos solidarios’ por el Año Internacional del Voluntariado

La Plaza del Liceo de Salamanca se convertirá mañana jueves, 12 de febrero, en el epicentro del compromiso social con la celebración del primer evento de concienciación de la campaña ‘Latidos solidarios’. Esta iniciativa, que se desarrollará entre las 11:00 y las 13:00 horas, ha sido diseñada por la Agencia Municipal del Voluntariado del Ayuntamiento de Salamanca para conmemorar el Año Internacional del Voluntariado en este 2026. A través de esta acción, se busca dar una mayor visibilidad al trabajo esencial que realizan las personas y entidades solidarias de la ciudad, promoviendo al mismo tiempo la incorporación de nuevos voluntarios, con un enfoque especial en el sector juvenil.

Este primer "latido" de la campaña no solo se limita al evento de mañana, sino que incluye una ambiciosa estrategia de sensibilización que ya ha comenzado a desplegarse por toda la capital charra. El Ayuntamiento ha distribuido nuevos materiales informativos, como folletos y marcapáginas, en bibliotecas y centros municipales, reforzando el mensaje con la instalación de 25 carteles en mupis estratégicos. Además de la cita en el Liceo, la programación contempla otros dos grandes encuentros de calle que tendrán lugar en la Plaza de Los Bandos durante el mes de junio y en la Puerta de Zamora en octubre.

A partir de este mismo mes de febrero, la campaña sumará un componente digital y humano denominado ‘Historias con propósito’. Este segundo bloque consistirá en la difusión mensual de testimonios reales, entrevistas y podcasts a través de la web municipal y las redes sociales. Con esta narrativa audiovisual, se pretende mostrar la diversidad del voluntariado salmantino e inspirar a la ciudadanía mediante ejemplos cercanos. Esta labor de documentación culminará al finalizar el año con una publicación recopilatoria que servirá como memoria colectiva del esfuerzo solidario de la ciudad.

La primavera traerá consigo espacios para la reflexión y la convivencia. En marzo, el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ acogerá un foro de encuentro para analizar la adaptación del voluntariado a los cambios sociales actuales, permitiendo que las entidades compartan retos y diseñen estrategias conjuntas de futuro. Posteriormente, en mayo, la Lonja de los Huertos Urbanos será el escenario de ‘Salamanca Nos Movemos’, un encuentro lúdico que transformará la actual Feria de Entidades en una jornada festiva con música, actuaciones y actividades para todos los públicos.

Con el inicio del nuevo curso escolar en septiembre, la campaña se trasladará a las aulas mediante el concurso ‘Escolares que inspiran. Acciones que transforman’. Esta iniciativa invitará al alumnado a expresar valores como la empatía y la cooperación a través de la creación de murales artísticos. El objetivo es que los niños y niñas se conviertan en ‘Embajadores del Voluntariado’ desde edades tempranas, consolidando el compromiso social como un pilar fundamental de su educación. Finalmente, el año 2026 cerrará su ciclo con la tradicional Gala de Reconocimiento al Voluntariado en el Teatro Liceo, coincidiendo con el Día Internacional del sector.