Salamanca impulsa el talento joven: cerca de 300 estudiantes se forman en IA en el Centro Tormes+

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, visita los talleres de introducción a la IA impartidos por Stemia para centros de Formación Profesional

Cerca de 300 estudiantes de Formación Profesional y 2º de Bachillerato de Salamanca participan durante este mes de febrero en un programa de formación en Inteligencia Artificial en el Centro Tormes+. Esta iniciativa del Ayuntamiento cuenta con 12 talleres prácticos y busca brindar a los más jóvenes de las competencias digitales más demandadas en el mercado laboral de hoy en día.

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, ha aprovechado su visita al centro para subrayar la importancia de estos talleres para permitir acercar la tecnología de forma práctica, accesible y responsable. Según ha explicado el edil, el propósito del programa va más allá del dominio de las herramientas técnicas, centrándose en el fomento del pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de resolución de problemas entre los jóvenes salmantinos.

El contenido formativo permite a los alumnos experimentar con aplicaciones interactivas, como asistentes virtuales y generadores de contenido, a la vez que se promueve una reflexión profunda sobre los aspectos éticos y sociales de la IA. Como broche final a su aprendizaje, cada estudiante aplicará los conceptos adquiridos para diseñar y crear su propio agente de inteligencia artificial sencillo, capaz de realizar tareas básicas y responder de manera autónoma.

Además del impacto directo en el alumnado, el programa ofrece una visión global sobre la influencia de la IA en la vida cotidiana y sirve de apoyo estratégico para los docentes. Estos podrán descubrir cómo integrar esta tecnología en las aulas como un recurso educativo innovador, potenciando así el proceso de enseñanza y aprendizaje en los centros de la ciudad.

Esta formación se integra en la estrategia Salamanca Tech, un proyecto con el que el Consistorio aspira a posicionar a Salamanca como un referente nacional en tecnología e innovación.