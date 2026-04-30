Salamanca impulsa el talento joven con prácticas remuneradas para diez alumnos de FP

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva edición del programa municipal de retención del talento dirigido a estudiantes de Formación Profesional con los mejores expedientes académicos que hayan finalizado sus estudios en el curso 2025/2026 en centros educativos públicos ubicados en Salamanca. La iniciativa permitirá a diez alumnos realizar prácticas remuneradas durante seis meses en empresas privadas y en departamentos y áreas municipales,con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado laboral. La convocatoria será presentada el próximo 8 de mayo en una reunión informativa dirigida a los centros educativos a las 12:30 horas, en el Teatro Liceo.

Este anuncio se ha producido durante la visita del regidor al Centro Integrado de Formación Profesional Río Tormes, donde ha podido comprobar de primera mano la evolución del centro y su actividad diaria. El alcalde de Salamanca destacó tanto el crecimiento en número de alumnos, más de 700 en la actualidad, como la mejora progresiva de las instalaciones.

Durante su intervención, García Carbayo puso en valor la implicación del equipo docente y el apoyo institucional que han permitido modernizar el centro en los últimos años. “El cambio es evidente”, señaló, recordando visitas anteriores.

El centro ofrece una amplia variedad de familias profesionales, desde electricidad y electrónica hasta mantenimiento de vehículos, transporte, energías renovables o tecnologías emergentes como los drones. Una formación práctica que, según el alcalde, se ve reforzada por el uso de maquinaria moderna y por el contacto directo con la realidad empresarial.

En este sentido, destacó la estrecha colaboración con el tejido productivo salmantino. Más de 700 empresas participan activamente en la formación del alumnado, facilitando prácticas y aportando materiales que permiten a los estudiantes completar su aprendizaje en condiciones muy cercanas a las del entorno laboral.

Esta conexión con las empresas se traduce en elevados índices de inserción laboral. Según recordó el alcalde, más del 87 % de los titulados en formación profesional encuentra empleo, y la mayoría lo hace dentro de Castilla y León. “Es una puerta directa al mercado laboral”, afirmó, incidiendo además en que muchas empresas demandan a estos alumnos incluso antes de finalizar sus estudios.

García Carbayo animó a los jóvenes y a sus familias a valorar la formación profesional como una opción de futuro sólida, alejándose de antiguos estigmas.

La visita también permitió conocer algunos de los proyectos innovadores que se desarrollan en el centro, como iniciativas tecnológicas aplicadas al tratamiento de enfermedades como el Alzheimer, o espacios orientados al emprendimiento y la creación de empresas.

El alcalde concluyó destacando que Salamanca cuenta con una base educativa “muy potente”, en la que conviven formación profesional y universidad, clave para generar oportunidades y retener el talento joven en la ciudad.