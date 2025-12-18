Salamanca impulsará la vivienda pública en 2026 con 33 nuevos pisos protegidos y un gran parking en el Túnel de la Televisión

El consejo de administración del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo de Salamanca ha aprobado este jueves su presupuesto para el año 2026, que contará con una dotación total de 7.902.000 euros. La inversión principal de este ejercicio se destinará al inicio de las obras de una nueva promoción de 33 viviendas protegidas de alquiler en la calle Túnel de la Televisión. Este proyecto destaca no solo por su oferta residencial, sino por la construcción de un garaje de cuatro plantas con capacidad para 222 plazas de estacionamiento, una infraestructura diseñada para facilitar el aparcamiento a los residentes en una zona donde hace una década ya se habilitó el parking gratuito en superficie de la calle La Radio.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Salamanca refuerza su estrategia de ampliar el parque público de vivienda para ofrecer precios asequibles a los colectivos con mayores dificultades, especialmente los jóvenes. De hecho, el consistorio mantiene un compromiso firme con este sector de la población, reservando de forma exclusiva o preferente el 30% de las 326 viviendas de alquiler habilitadas en los últimos años. Esta nueva promoción en el Túnel de la Televisión da continuidad a otros proyectos recientes, como las 48 viviendas entregadas en el barrio de Capuchinos para personas mayores y con movilidad reducida, o las 55 viviendas que se ultiman en la calle Obispo Sancho de Castilla, en Pizarrales, donde los menores de 36 años tendrán prioridad.

Desde que se fundara el Patronato en 1988, la ciudad ha visto la entrega de 67 edificios residenciales y un total de 2.549 viviendas protegidas. La inversión acumulada en estas décadas supera los 135 millones de euros, logrando un modelo de gestión basado en la autofinanciación. Además de la nueva construcción, las cuentas de 2026 incluyen partidas económicas relevantes para la rehabilitación de edificios en barrios consolidados. Se han previsto subvenciones específicas para actuaciones en Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada, que beneficiarán a comunidades de vecinos en las zonas de Gladiolos en el barrio Garrido, los bloques de Nícar en El Carmen, Ciudad Jardín y la segunda fase de la Chinchibarra.

Finalmente, el presupuesto contempla un millón de euros destinados a la rehabilitación de edificios que no forman parte de los planes de entornos programados. Estas ayudas se centran en la eliminación de elementos con amianto y la mejora de la accesibilidad, permitiendo adaptar las viviendas a diversas situaciones personales. Las subvenciones podrán alcanzar un máximo de 60.000 euros por solicitud, cubriendo hasta el 50% del presupuesto de la obra, siempre que los trabajos se hayan iniciado a partir de marzo de 2022. Con esta planificación, el Ayuntamiento busca no solo ampliar la oferta de vivienda, sino modernizar y hacer más habitable el tejido residencial ya existente en la ciudad.