Salamanca, incluida en las provincias que se beneficiarán de los 68 millones en conservación de carreteras

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León ha anunciado un paquete de inversiones de 89,5 millones de euros para mejorar la red de carreteras autonómicas. Una parte significativa de esta inversión, unos 68 millones de euros, se destinará a cinco grandes contratos para la conservación de carreteras, uno de los cuales beneficiará a la provincia de Salamanca. Los otros contratos se aplicarán en el norte de Burgos, el este de León, y en Segovia y Zamora.

En lo que respecta a Salamanca, la Consejería tiene prevista una actuación importante: el ensanche y refuerzo del firme de la carretera SA-213. Este proyecto, con un presupuesto superior a los 6,8 millones de euros, abarca un tramo de casi 18,5 kilómetros, desde la ermita del Cristo de la Laguna en Aldehuela de Yeltes hasta su enlace con la Autovía de Castilla (A-62) cerca de Bocacara.

Esta inversión se suma a un conjunto de actuaciones que incluyen la mejora de la señalización vertical y horizontal, la conservación viaria y otras obras de renovación de firmes. El objetivo es mejorar la seguridad y la funcionalidad de las carreteras de la región, que en el caso de la provincia de Salamanca se verá beneficiada por este plan de inversión.