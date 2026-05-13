Salamanca incorpora ‘Personajes y Esculturas de Salamanca’, una nueva experiencia sonora para redescubrir la ciudad

“Tanto los salmantinos como los turistas podrán descubrir más sobre personajes ilustres de la historia de la ciudad, incluso de la historia de España y del mundo”. De esta manera, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva, ha presentado este miércoles la nueva ‘Ruta Audioguiada: Personajes y Esculturas de Salamanca’, una nueva experiencia sonora que invita a redescubrir la ciudad a través de sus personajes más emblemáticos, sus esculturas y los espacios que han dado forma a la cultura salmantina.

El edil, acompañado de Míchel Mateos, director comercial de Radio Viajera, entidad colaboradora en esta iniciativa, ha dejado claro el objetivo de esta propuesta: adentrarse en la historia salmantina de una manera más original: “Hasta ahora, la ciudad se había centrado, lógicamente, en su atractivo patrimonial, en recursos turísticos de carácter cultural y patrimonial. En cambio, en esta ocasión hemos querido centrarnos en el atractivo de los personajes de Salamanca”

En concreto, la audioguía, que ya está disponible, está formada por 12 píldoras de audio, una por cada personaje, en las que una tercera persona explica la biografía de los nombres más ilustres de la ciudad. Cada episodio, que puede escucharse a través del código QR instalado en cada estatua, “propone un encuentro con una voz, una época y un lugar de la ciudad, permitiendo al oyente no solo contemplar las esculturas, sino también escuchar las historias, pensamientos y universos que representan”.

A través de esta ruta, que se enmarca en las actuaciones del Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística, el público podrá acercarse a las figuras de Miguel de Unamuno, Santa Teresa de Jesús, Antonio de Nebrija, Fray Luis de León, Francisco de Vitoria, Tomás Bretón, el Lazarillo de Tormes, Cristóbal Colón, Carmen Martín Gaite, la familia Churriguera o el Maestro Salinas, todos ellos introducidos por una ficticia ‘guardiana de estatuas’ que presenta dicha iniciativa. Además de la posibilidad de ampliar esta colección de figuras históricas, Mateos ha adelantado que en los audios se cita a más personajes coetáneos o involucrados con los protagonistas, tal y como ha adelantado Mateos.

La estatua de Carmen Martín Gaite en la Plaza de los Bandos de Salamanca | S24H

Míchel Mateos, por su parte, se ha encargado de defender el podcast y la ficción sonora como medios para la construcción de esta experiencia inmersiva. “Este formato se adapta al cuidado del medio ambiente, además de permitir a los oyentes escuchar el contenido mientras pasea por la ciudad, sin tener que estar mirando la pantalla del teléfono móvil”, explica. En concreto, cada capítulo sitúa al oyente ante un fragmento de ciudad: la Plaza Mayor, San Esteban, el Puente Romano, la Calle Libreros, el entorno universitario, los conventos, los jardines y otros rincones esenciales para comprender la identidad de Salamanca.

Además, los audios pueden escucharse mediante los citados códigos QR que se han instalado junto a cada una de las esculturas, “facilitando el acceso inmediato a los contenidos desde el propio punto de interés”. A través de este código, los visitantes pueden acceder directamente a los audios, descargar la aplicación gratuita OnWayPod e incluso acceder a un mapa donde aparecen todas las paradas de esta ruta. Para más accesibilidad, los contenidos estarán disponibles en la web de Radio Viajera, en plataformas como iVoox, Spotify y otros canales de escucha habituales.