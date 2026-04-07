Salamanca ha dado un importante paso hacia la modernización de la atención sanitaria gracias a la implantación de la receta electrónica para los mutualistas de sanidad concertada de MUFACE. Esta iniciativa,demandada por los usuarios desde hace tiempo, beneficiará a más de 8.000 personas en la provincia.

El anuncio se ha realizado en un acto institucional en el que han participado responsables de MUFACE y del Colegio de Farmacéuticos de Salamanca, quienes han destacado las ventajas de este nuevo sistema, ya implantado previamente en otros ámbitos sanitarios.

Según han referido, la receta electrónica permitirá a los mutualistas simplificar notablemente sus gestiones sanitarias. A partir de ahora, los usuarios solo deberán acudir al médico y posteriormente a la farmacia para obtener su medicación, eliminando trámites intermedios y desplazamientos adicionales que antes eran necesarios.

Se ha subrayado, además, que este proyecto es “irrenunciable” debido a los beneficios que aporta. Entre ellos destacan la facilidad de uso, la reducción de tiempos de espera, un mayor control del gasto público, así como una mejora en la protección de datos y en la coordinación entre profesionales sanitarios.

Salamanca incorpora la receta electrónica para más de 8.000 mutualistas de sanidad concertada | S24H

Asimismo, el sistema introduce la interoperabilidad, lo que permitirá a los mutualistas retirar su medicación en otras comunidades autónomas, un avance especialmente relevante para quienes se desplazan con frecuencia.

Por su parte, el Colegio de Farmacéuticos de Salamanca ha valorado la medida como el cierre de un proceso que ya se había iniciado con los mutualistas adscritos a la sanidad pública. Su presidenta, María Engracia Pérez Palomero, ha destacado el papel de las farmacias como punto clave de apoyo para los pacientes en la adaptación a este nuevo sistema, asegurando que recibirán orientación para facilitar su uso.

La implantación de la receta electrónica en Castilla y León sitúa a la comunidad entre las últimas en completar este proceso, junto a otras como Andalucía y Cataluña. No obstante, se prevé que antes del verano el sistema esté plenamente operativo en todo el territorio nacional.

El acto, por otro lado, ha contado con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, quien tampoco ha querido perder la oportunidad de poner en valor la importancia de la nueva receta electrónica; un avance más ágil, seguro y trazable.