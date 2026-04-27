Salamanca lanza cursos con becas pagadas de hasta 13,45€ al día: así puedes apuntarte en solo 20 días

El Ayuntamiento de Salamanca, dentro del proyecto Laboris Helmántica, ha abierto una nueva convocatoria para participar en una acción formativa con becas remuneradas orientada a la atención sociosanitaria.

Esta iniciativa, orientada a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas, oferta quince becas para la tercera edición del Certificado de Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, una titulación con alta demanda laboral.

Uno de los principales atractivos de esta convocatoria es la concesión de hasta 15 becas por acción formativa. Estas ayudas están destinadas a compensar los gastos derivados de la asistencia al curso, como transporte o conciliación familiar, y ascienden a 13,45 euros por día asistido. Para acceder a ellas, los ingresos del solicitante no deben superar el 75% del IPREM vigente. Además, todos los participantes estarán cubiertos por seguros de accidentes y responsabilidad civil, además contarán con el acompañamiento de un tutor de empleabilidad durante todo su itinerario formativo.

Podrán optar a esta formación personas desempleadas empadronadas en Salamanca, con nacionalidad española, de la Unión Europea o extranjeras con permiso de residencia y trabajo. También deberán estar inscritas como demandantes de empleo y pertenecer a colectivos prioritarios, como parados de larga duración, mayores de 45 años —especialmente mujeres—, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social. Tendrán preferencia quienes residan en determinadas zonas de la ciudad, aunque la convocatoria está abierta a toda la población si quedan plazas disponibles.

El plazo para presentar solicitudes ya está en marcha y se extenderá durante 20 días naturales. Las personas interesadas deberán formalizar su inscripción a través del Registro General del Ayuntamiento de Salamanca o por los canales oficiales recogidos en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. Una oportunidad para formarse, mejorar el perfil profesional y acceder al mercado laboral con apoyo económico desde el primer día.