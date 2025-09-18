Salamanca lanza los Juegos Escolares 2025/2026 para una previsión de 7.000 jóvenes

El programa, que comenzará el 8 de noviembre, incorpora competiciones, actividades de iniciación y jornadas de promoción deportiva; además, se destinan 80.000 euros a eventos deportivos extraordinarios en 2025

La lista provisional de equipos de Juegos Escolares se publicará este miércoles
El Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado una nueva edición del Programa de Juegos Escolares para la temporada 2025/2026, una de las iniciativas más consolidadas de la ciudad en el ámbito deportivo y educativo. Con una inversión de 190.000 euros, este proyecto busca fomentar la actividad física entre los escolares a través de actividades adaptadas a cada edad y nivel, tanto en formato competitivo como participativo.

La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud dio luz verde esta mañana a esta propuesta, que se pondrá en marcha el 8 de noviembre con el inicio del programa competitivo. El calendario incluye modalidades en categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil, a las que se suma la categoría prebenjamín en baloncesto y fútbol sala.

El programa se estructura en cinco apartados: competitivo, participativo, iniciación deportiva, promoción y juego limpio, con la intención de acercar el deporte a todos los niveles y edades. Durante el pasado curso, la iniciativa alcanzó cifras récord de participación, con 7.677 inscritos —de los cuales 6.671 fueron escolares y 1.006 técnicos—, lo que la convirtió en la edición más concurrida de su historia.

Para garantizar la organización, cada centro deberá designar un coordinador o director deportivo, que será el responsable de la gestión de sus equipos. Las actividades se realizarán fuera del horario lectivo y, en su mayoría, estarán vinculadas a los centros escolares de la ciudad.

El programa completo ya está disponible en el área de Juventud y Deportes de la web municipal (www.aytosalamanca.es/juventud-y-deportes). Las inscripciones permanecerán abiertas del 1 al 21 de octubre. Además, el proyecto será presentado oficialmente a los responsables del deporte escolar en una reunión informativa el lunes 22 de septiembre, a las 17:30 horas, en el Espacio Joven de la calle José Jáuregui.

Junto a este anuncio, la Comisión también aprobó la convocatoria de subvenciones por 80.000 euros destinadas a la organización de eventos deportivos extraordinarios en 2025. Estas ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, están dirigidas a competiciones de ámbito local, regional, nacional o internacional que se celebren en Salamanca y que, por su carácter especial, tengan un impacto social y económico relevante en la ciudad.

Los interesados podrán acceder a las bases y presentar la documentación en las oficinas de la Sección de Deportes, en el parque de La Alamedila, o a través de la web municipal.

