Salamanca lanza los Juegos Escolares 2025/2026 para una previsión de 7.000 jóvenes

El Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado una nueva edición del Programa de Juegos Escolares para la temporada 2025/2026, una de las iniciativas más consolidadas de la ciudad en el ámbito deportivo y educativo. Con una inversión de 190.000 euros, este proyecto busca fomentar la actividad física entre los escolares a través de actividades adaptadas a cada edad y nivel, tanto en formato competitivo como participativo.

La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud dio luz verde esta mañana a esta propuesta, que se pondrá en marcha el 8 de noviembre con el inicio del programa competitivo. El calendario incluye modalidades en categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil, a las que se suma la categoría prebenjamín en baloncesto y fútbol sala.

El programa se estructura en cinco apartados: competitivo, participativo, iniciación deportiva, promoción y juego limpio, con la intención de acercar el deporte a todos los niveles y edades. Durante el pasado curso, la iniciativa alcanzó cifras récord de participación, con 7.677 inscritos —de los cuales 6.671 fueron escolares y 1.006 técnicos—, lo que la convirtió en la edición más concurrida de su historia.

Para garantizar la organización, cada centro deberá designar un coordinador o director deportivo, que será el responsable de la gestión de sus equipos. Las actividades se realizarán fuera del horario lectivo y, en su mayoría, estarán vinculadas a los centros escolares de la ciudad.

El programa completo ya está disponible en el área de Juventud y Deportes de la web municipal (www.aytosalamanca.es/juventud-y-deportes). Las inscripciones permanecerán abiertas del 1 al 21 de octubre. Además, el proyecto será presentado oficialmente a los responsables del deporte escolar en una reunión informativa el lunes 22 de septiembre, a las 17:30 horas, en el Espacio Joven de la calle José Jáuregui.

Junto a este anuncio, la Comisión también aprobó la convocatoria de subvenciones por 80.000 euros destinadas a la organización de eventos deportivos extraordinarios en 2025. Estas ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, están dirigidas a competiciones de ámbito local, regional, nacional o internacional que se celebren en Salamanca y que, por su carácter especial, tengan un impacto social y económico relevante en la ciudad.

Los interesados podrán acceder a las bases y presentar la documentación en las oficinas de la Sección de Deportes, en el parque de La Alamedila, o a través de la web municipal.