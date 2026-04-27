Salamanca lanza una variada agenda para mayo con el programa "Dinamiza Joven"

El Ayuntamiento de Salamanca ha hecho pública la nueva programación del programa municipal Dinamiza Joven para el mes de mayo, cargada de propuestas gratuitas diseñadas para jóvenes de entre 14 y 30 años. Entre los platos fuertes de este mes destacan una jornada de karts en Martinamor, una excursión al célebre Festival Titirimundi de Segovia y visitas culturales al Museo de la Moto y la Ruta de los Murales en Santa Marta.

Las actividades se dividen en tres ejes principales para todos los gustos. Por un lado, las ‘Sesiones Dinamiza’ ofrecerán talleres creativos de diseño de gorras (el próximo día 5), marcapáginas en punto de cruz ( el día 12), tazas para smoothies (el día 14) y decoración de mochilas (el día 26). El ocio más dinámico llegará con los karts el día 7, el cine el día 25 y un cierre de mes con un taller de cocina de brownie de Oreo el jueves 28. Por otro lado, la programación ‘Lingua Vibe’ permitirá a los participantes sumergirse en las lenguas y culturas inglesa, japonesa y francesa todos los miércoles del mes.

Además de los talleres y salidas, el Espacio Joven mantendrá abierta su sala de juegos cada miércoles, de 17:00 a 20:00 horas, equipada con ping-pong, dardos y videojuegos. Como complemento, se han organizado torneos específicos de juegos de mesa para los días 13 y 20 de mayo, fomentando la convivencia y el ocio saludable entre los jóvenes salmantinos.

Todas las actividades son gratuitas, aunque cuentan con plazas limitadas que se asignarán por estricto orden de inscripción. Los interesados pueden apuntarse desde este mismo lunes, a través de la web oficial del programa.